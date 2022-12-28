Суд приговорил пермского стрелка Бекмансурова к пожизненному лишению свободы

Суд признал виновным Тимура Бекмансуров в убийстве шести человек в Пермском госуниверситете и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Инцидент произошёл 20 сентября прошлого года. Студент первого курса юридического факультета ворвался в здание высшего учебного заведения с оружием и открыл стрельбу по людям. Пострадали более 40 человек, шесть из них скончались.

Судебный процесс продолжался четыре месяца. Родные погибших и пострадавших, а также прокурор настаивали на самом суровом приговоре — пожизненном лишении свободы. В итоге судья вынес именно такое решение.

Бекмансуров признал вину в массовом убийстве, но просил суд принять во внимание его инвалидность и сотрудничество со следствием и не приговаривать его к пожизненному сроку.

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