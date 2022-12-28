Грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Коломне

В Коломне произошла авария на улице Октябрьская, в результате которой погибла женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель грузовика "Урал" совершил наезд на пешехода. Пострадавшая скончалась на месте. На данный момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, устанавливая детали трагедии, передаёт "Вести Подмосковья".

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