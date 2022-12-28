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В Хабаровском крае чиновник умер во время совещания

Происшествия

Главе рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Андрею Семёнову стало плохо во время совещания.

По сообщению источника, мужчина скончался во время заседания с депутатами.

"Глава посёлка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть", — пояснил источник РИА Новости.

От чего конкретно скончался глава посёлка пока неизвестно. Источник агентства не сообщил и о том, как себя чувствовал Семёнов накануне совещания.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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