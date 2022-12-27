В Красноярском крае осудят женщину за избиение полуторогодовалой дочки

Правоохранители заподозрили жительницу Красноярского края в издевательстве над дочерью.

По информации prmira.ru, 28-летняя женщина с полуторогодовалым ребёнком жила у знакомых. Предположительно, с января по август этого года обвиняемая оскорбляла, била и привязывала малышку к кровати. О насилии над девочкой полицейским рассказала знакомая, у которой остановилась предполагаемая преступница.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

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