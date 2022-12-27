В Подмосковье при странных обстоятельствах погиб сын авторитетного бизнесмена с Украины

В Подмосковье при загадочных обстоятельствах погиб сын украинского авторитетного бизнесмена 90-х годов Валерия Томаля. Об этом пишет "МК" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 22-летний Эрик Томаль скончался от огнестрельного ранения в голову в семейном коттедже, находящемся в элитном посёлке Барвиха в Одинцовском городском округе.

При этом у молодого человека были найдены патроны. Следователями отрабатывается версия несчастного случая.

В Россию отец погибшего переехал из Одессы в конце девяностых, после того как им всерьёз заинтересовались правоохранительные органы Украины. Имя бизнесмена фигурировало в отчётах испанской полиции по делу об отмывании денег украинской мафии.

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