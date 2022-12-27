Шестеро жителей Орска, во главе с бизнесменом, разработали схему незаконной торговли топливом с территории Казахстана. По данным следствия, мошенники закупали дизель и бензин на приграничных территориях соседнего государства, а продавали в России.
Кроме прочего, торговлю осуществляли на необорудованных и взрывоопасных АЗС, которые давно не подлежат эксплуатации.
"Несмотря на многочисленные предупреждения от контролирующих органов, злоумышленники продолжали торговать топливом на опасных заправках", — цитирует информацию от региональных правоохранительных органов 56orb.ru.
Первое заседание по делу о незаконной торговле состоится сегодня, 27 декабря.
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