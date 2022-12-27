В Макеевке ДНР расстреляли семью из восьми человек — трое из них дети

В Макеевке донецкой Народной Республики расстреляли семью из восьми человек. Как сообщили в местной администрации, трое из погибших — дети.

"Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей", — сообщили ТАСС в администрации.

Известно, что самому младшему ребёнку было около года.

Кто за что совершил расправу над семьёй не сообщается. На месте работают специалисты силовых структур.

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