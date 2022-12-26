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Глава Саратовской области: силовики проверяют данные о ЧП на военном объекте в Энгельсе

Происшествия

Сотрудники силовых структур проверяют информацию о чрезвычайном происшествии на военном объекте в Энгельсе, следует из заявления губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Глава Саратовской области: силовики проверяют данные о ЧП на военном объекте в Энгельсе

По его словам, гражданская инфраструктура и жилые кварталы города не повреждены. Он назвал все слухи об эвакуации из Энгельса "наглой ложью", которая была создана за пределами России. Кроме того, Бусаргин предупредил, что за распространение фейковых данных предусмотрено уголовное наказание.

"Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", — подчеркнул губернатор.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе. Он предположил, что это могла быть очередная попытка атаковать военный объект с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представители Минобороны РФ пока не комментировали информацию об инциденте в Саратовской области.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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