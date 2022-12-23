Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве сотрудницы полиции из Свердловской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании убийства 31-летней сотрудницы полиции из Свердловской области. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

Женщина была убита в посёлке Первомайском. Отмечается, что обвиняемый в убийстве молодой человек свою вину признавать отказывается.

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