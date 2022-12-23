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Челябинский дезертир получил пять лет лишения свободы

Происшествия

Челябинский гарнизонный суд приговорил контрактника, который проигнорировал призыв на службу во время проведения частичной мобилизации, к пяти годам лишения свободы.

Как отметили в kursdela.biz, обвиняемый должен заплатить штраф на сумму 15 тысяч рублей. Место службы в Челябинске мужчина покинул ещё в августе, сообщили в СМИ. По информации издания, сейчас дезертир находится под стражей.

Ранее журналист Владимир Соловьёв осудил призывников, которые раскритиковали подготовку к участию в военной спецоперации по принуждению к миру на Украине и условия службы.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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