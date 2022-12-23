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Жители Перми написали о взрыве телефона на уроке в школе

Происшествия

В Перми произошло ЧП в средней общеобразовательной школе "Диалог". У одной из учениц перегрелся сотовый телефон. Об этом пишет издание properm.ru.

Отмечается, что сначала некоторые СМИ и сообщества в соцсетях сообщили, что у одной из школьниц взорвался и загорелся сотовый телефон, а девочка якобы обожгла руку и потеряла сознание. Однако позже выяснилось, что информация не соответствует действительности, в МЧС её не подтвердили.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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