Суд в Волгоградской области приговорил мать погибших при пожаре детей к двум годам колонии-поселения

В Волгоградской области 35-летняя женщина получила два года колонии-поселения. Причиной послужила смерть двух детей обвиняемой во время пожара.

По информации novostivolgograda.ru, в 2021 году злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения оставила четырёх ребят дома и отправилась к подруге. Как заявили правоохранители, двухлетний малыш обнаружил зажигалку и поджёг простынь, из-за чего начался пожар. Выяснилось, что 10-летняя девочка смогла спасти себя и четырёхлетнего брата. Остальные два ребёнка погибли.

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