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Диверсанты взорвали автомобиль главы поселка Любимовка в Херсонской области — он погиб

Происшествия

Замглавы администрации Новой Каховки Руслан Агаев рассказал, что украинские диверсанты подорвали автомобиль главы посёлка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрея Штепы. В момент теракта чиновник находился в машине и погиб от взрыва.

"Да, подтверждаем гибель Андрея Штепы. Увы, это покушение им удалось", — сказал Агаев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Украина избрала целью теракта Штепу "из-за его активной гражданской позиции".

Ранее украинские спецслужбы спланировали убийство дочери философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной. Она погибла в результате подрыва автомобиля в Одинцовском районе Московской области.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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