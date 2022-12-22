Диверсанты взорвали автомобиль главы поселка Любимовка в Херсонской области — он погиб

Замглавы администрации Новой Каховки Руслан Агаев рассказал, что украинские диверсанты подорвали автомобиль главы посёлка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрея Штепы. В момент теракта чиновник находился в машине и погиб от взрыва.

"Да, подтверждаем гибель Андрея Штепы. Увы, это покушение им удалось", — сказал Агаев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Украина избрала целью теракта Штепу "из-за его активной гражданской позиции".

Ранее украинские спецслужбы спланировали убийство дочери философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной. Она погибла в результате подрыва автомобиля в Одинцовском районе Московской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.