Замглавы администрации Новой Каховки Руслан Агаев рассказал, что украинские диверсанты подорвали автомобиль главы посёлка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрея Штепы. В момент теракта чиновник находился в машине и погиб от взрыва.
"Да, подтверждаем гибель Андрея Штепы. Увы, это покушение им удалось", — сказал Агаев в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что Украина избрала целью теракта Штепу "из-за его активной гражданской позиции".
Ранее украинские спецслужбы спланировали убийство дочери философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной. Она погибла в результате подрыва автомобиля в Одинцовском районе Московской области.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.