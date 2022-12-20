Неизвестные люди совершили хулиганские действия в отношении посольства Финляндии в Москве: они закидали территорию дипмиссии кувалдами. В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошёл в 12:00 в Москве.
"Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд. В связи с инцидентом в посольстве никто не пострадал, и он не причинил материального ущерба", — цитирует сообщение посольства РИА Новости.
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