Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал энергетический объект.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей. — Прим. ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в публикации.