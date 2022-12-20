Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал энергетический объект.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей. — Прим. ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Трубчевский район находится на границе с Украиной.
Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправку в населённом пункте Новые Юрковичи (Брянская область).
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