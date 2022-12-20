В Волгограде 82-летняя местная жительница упала из-за резкого торможения троллейбуса. В результате происшествия она скончалась.
Машиной управлял 54-летний мужчина. О смерти пенсионерки водителю рассказали пассажиры. Он остановил троллейбус.
"Пытаясь избежать столкновения с автомобилем, совершающим резкий манёвр, мужчина применил экстренное торможение", — заявили в администрации Волгограда, передаёт novostivolgograda.ru.
Причину смерти пенсионерки журналисты пока не сообщили.
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