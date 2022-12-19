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В Луганск пытались ввезти ёлочные игрушки с призывом убивать русских

Происшествия

Житель города Северодонецка попытался ввести в столицу Луганской Народной Республики ёлочные игрушки, содержащие призывы к убийству русских, которые он должен был развесить на ёлке у одного из учебных заведений, тем самым якобы показывая проукраинские настроения жителей.

В Луганск пытались ввезти ёлочные игрушки с призывом убивать русских

"Выполнял он задания известных таких ребят из ЦИПСО. Они дали ему задание приехать в город, развесить эти игрушки на ёлку вблизи от одного из учебных заведений города Луганска", — приводит слова представителя спецслужб РИА Новости.

По словам собеседника агентства, мужчина заметно нервничал во время проверки документов, что и вызвало подозрение у сотрудников, проверявших транспорт.

"Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, ёлочные игрушки, но с интересным текстом", — заключил он.

Ранее украинские власти обвинили российскую армию в обстрелах Донецка.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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