В Белгородской области два человека подорвались на боеприпасе ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Староселье Краснояружского района погибли два человека, подорвавшись на боеприпасе Вооружённых сил Украины.

"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца", — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, сейчас правоохранители выясняют, как семья попала в село, где с 27 октября введён режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор призвал жителей региона не приезжать на территории, где введён режим ЧС.

Ранее подобный инцидент произошёл в Староселье 22 ноября.

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