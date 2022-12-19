Пострадавшего от покушения главу Русского дома в ЦАР срочно эвакуируют в Россию

В связи с тяжёлым состоянием главы Русского дома в ЦАР, пострадавшего в результате покушения, экстренно эвакуируют в Россию.

Об этом сообщили в посольстве. По словам дипломатов, Дмитрий Сытый был контужен и потерял много крови после того, как у него в руках взорвалась посылка, присланная на его имя. Медики на месте не могут справиться с последствиями травмы.

"Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья", — написано в аккаунте посольства в соцсети.

Напомним, покушение на Дмитрия Сытого произошло 16 декабря в городе Банги.

Как ранее сообщал бизнесмен Евгений Пригожин, Сытый до посылки с взрывчаткой получал угрозы как в свой адрес, так и в адрес своей семьи. Незадолго до взрыва ему пришло письмо, в которой неизвестный отправитель написал, что если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов», он получит по почте голову своего сына.