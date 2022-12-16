Опубликованы кадры с обломками упавшего объекта в Волгоградской области

16 декабря в Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта. Это подтвердила администрация Еланского района в Telegram-канале.

Упавший объект в Волгоградской области

В Сети появились видеокадры с неопознанными обломками объекта. На данный момент сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Пострадавших граждан нет.

На кадрах видно падение обломков объекта, слышен похожий на работу турбины самолёта звук. После этого демонстрируются последствия события — поваленные деревья.

По словам очевидцев, было два упавших объекта. Один приземлился в поле, другой — в лесопосадке.

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