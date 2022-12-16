Во Владивостоке задержали экс-главу "Дирекции общественных пространств" Галиева

Экс-исполняющий обязанности руководителя "Дирекции общественных пространств" Владивостока Салават Галиев обвиняется в мошенничестве и взяточничестве. Об этом пишет vostokmedia.com, ссылаясь на ФСБ и Следственный комитет РФ.

По информации издания, ещё в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 4 миллионов рублей от руководителя компании, занимающейся поставками дорогого сценического оборудования для городских праздников. В обмен на это Галиев пообещал главе организации покровительство и потворство во время оформления документов на проведение мероприятий.

Кроме того, он договорился о благоустройстве общественных пространств Владивостока с исполнителями, которые не имели право на выполнение подобных работ. В результате обвиняемый отдал им 19,5 миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает фактическую стоимость проекта.

Оперативники задержали экс-чиновника по подозрению в мошенничестве и взяточничестве, после чего поместили под стражу.

В Ленинском районном суде решили избрать меру пресечения Галиеву в виду лишения свободы сроком на два месяца. Следователи запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.