Мать "пермского Чикатило" Тамбасова: сын выйдет через шесть лет

"Пермский Чикатило" Дмитрий Тамбасов может в скором времени выйти на свободу. По словам его матери, ему осталось отбыть срок в шесть лет. При этом женщина считает, что её сына оболгали.

Так, по словам матери, свидетельницу, которая опознала Тамбасова, запугали, а потом начали угрожать и ей самой.

"Материалов у меня очень много, у меня много диктофонных записей. И когда мне надо будет спасать сына… Ему ещё сидеть шесть лет, — пояснила мать осуждённого Телеканалу "360". — В своё время, когда я его рьяно защищала, мне сказали — не лезь, если хочешь сына живым видеть. Так вот — я хочу его видеть живым".

Тамбасова осудили в 2003 году за изнасилование. В ходе расследования следствие установило, что мужчина мог быть причастен к целой серии преступлений. Его приговорили к пожизненному заключению, но позже заменили его на 25 лет колонии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.