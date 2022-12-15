Родственники убитого обжаловали приговор бывшему полицейскому в Новосибирске

В Новосибирской области суд приговорил к 9 годам тюрьмы бывшего полицейского за убийство трансгендера. Однако это наказание не устроило семью девушки, они подали апелляцию, пишет издание Сиб.фм.

Защита семьи погибшей заявила, что решение близких не устраивает. К тому же, они считают, что в этом деле фигурировало третье лицо.

Адвокат настаивает на том, чтобы дело направили прокурору, так как при вынесении решения был исключен корыстный мотив.

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