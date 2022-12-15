Представители ФСБ России заявили, что хабаровчанин получил 12,5 лет лишения свободы за государственную измену. По информации правоохранителей, обвиняемый пытался передать Киеву секретные данные о транспортной инфраструктуре.
Как отметили в службе, злоумышленника отправили в колонию строгого режима. Вместе с этим в ФСБ сказали, что преступник предложил представителям Украины купить у него полученные из-за своей деятельности данные.
"Сведения могли быть использованы в ущерб безопасности РФ", — подчеркнули представители правоохранителей.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.