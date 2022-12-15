Сейсмологи в Иркутске сообщили о взрыве перед пожаром на нефтезаводе в Ангарске

Специалисты иркутской сейсмостанции сообщили о зафиксированном сейсмособытии перед пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске.

По словам представителей Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, показатели датчиков говорят о произошедшем взрыве.

"15 декабря 2022 года в 05:52 (00:52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом Федерального исследовательского центра ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв", — сообщает Telegram-канал организации.

Там уточняется, что интенсивность сейсмических колебаний составила два балла на расстоянии 40 км.

Судя по сообщениям местных жителей в соцсетях, взрывная волна чувствовалась в ближайших к Ангарску районах.

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