Специалисты иркутской сейсмостанции сообщили о зафиксированном сейсмособытии перед пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске.
По словам представителей Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, показатели датчиков говорят о произошедшем взрыве.
"15 декабря 2022 года в 05:52 (00:52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом Федерального исследовательского центра ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв", — сообщает Telegram-канал организации.
Там уточняется, что интенсивность сейсмических колебаний составила два балла на расстоянии 40 км.
Судя по сообщениям местных жителей в соцсетях, взрывная волна чувствовалась в ближайших к Ангарску районах.
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