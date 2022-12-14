В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова

В Киеве в автомобиль Александра Турчинова Audi Q8 неизвестные бросили гранату, которая взорвалась.

В тот момент "кровавого пастора" в авто не было. От взрыва пострадал водитель машины, которого госпитализировали с травмами. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, об этом сообщили порталы Донецка.

Ранее в мессенджерах от военкора Евгения Лисицына появилось сообщение, что в автомобильной катастрофе погиб идейный вдохновитель войны против Донбасса "кровавый пастор" Александр Турчинов.

Сообщалось, что водитель идейного вдохновителя АТО погиб на месте, а сам Турчинов умер в карете скорой медицинской помощи.

Оказалось, что информация ложная.

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