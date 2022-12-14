В Киеве в автомобиль Александра Турчинова Audi Q8 неизвестные бросили гранату, которая взорвалась.
В тот момент "кровавого пастора" в авто не было. От взрыва пострадал водитель машины, которого госпитализировали с травмами. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, об этом сообщили порталы Донецка.
Ранее в мессенджерах от военкора Евгения Лисицына появилось сообщение, что в автомобильной катастрофе погиб идейный вдохновитель войны против Донбасса "кровавый пастор" Александр Турчинов.
Сообщалось, что водитель идейного вдохновителя АТО погиб на месте, а сам Турчинов умер в карете скорой медицинской помощи.
Оказалось, что информация ложная.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.