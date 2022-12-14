В Приморском крае из колонии-поселения сбежал заключённый

Осуждённый сбежал из колонии №37 в Приморском крае. Правоохранители призвали местных жителей сообщать о подозрительных личностях.

Как заявили в vostokmedia.com, по данным ФСИН по региону, у преступника нет фаланги указательного пальца правой руки. У заключённого на плечах можно заметить татуировки в виде якоря и паутины.

Вместе с этим правоохранители отметили, что осуждённый, скорее всего, одет в пуховик, шапку чёрного цвета, джинсы и ботинки. Силовики разыскивают худощавого мужчину среднего роста с карими глазами и крупным носом.

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