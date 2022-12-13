В Волгоградской области спустя 25 лет задержали предполагаемого рэкетира-убийцу

Представители Следственного комитета по Волгоградской области заявили, что силовики задержали 49-летнего мужчину. Предположительно, он 25 лет назад убил человека.

Как заявили в novostivolgograda.ru, в 1997 году два злоумышленника проникли в квартиру к 51-летнему жителю Волгограда. Мужчина не отдавал им деньги. Он погиб от полученных в результате избиения травм. Рэкетиры скрылись.

В этом году выяснилось, что один из предполагаемых преступников скончался в 2020 году. Второй обвиняемый находится под стражей.

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