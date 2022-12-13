Перед судом предстанут подозреваемые в убийстве начальника центра "Э" Ингушетии

Следствие собрало достаточно доказательств в отношении 11 фигурантов дела об убийстве начальника отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в 2019 году в Москве.

Согласно информации, подозреваемый Хасан Полонкоев создал террористическую организацию. Кроме того, предполагаемая ОПГ занималась незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

"Целями содеянного явились дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу от выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, совершённых и совершаемых организаторами, руководителями, участниками террористического сообщества и лицами из их окружения", — цитирует представителей правоохранительных органов newstracker.ru.

Материалы дела переданы в суд. Как подчеркнули в правоохранительных органах, доказательств для привлечения к ответственности Полонкоева и ещё 10 фигурантов, достаточно.

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