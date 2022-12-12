Жительница Челябинской области провела сутки между упавшим шкафом и стеной

Жительница Челябинской области больше суток провела в ловушке в собственном доме, передаёт kursdela.biz, ссылаясь на представителей экстренных служб региона.

По информации издания, упавший шкаф придавил женщину к стене. В таком положении ей пришлось провести больше суток.

Как пояснили спасатели, коллеги пострадавшей удивились её отсутствием на рабочем месте и первыми забили тревогу. Они сообщили, что сотрудница игнорирует телефонные звонки. Товарищи женщины по службе решили отправиться к ней домой, где обнаружили переполненную разным хламом комнату. При этом они рассказали специалистам МЧС, что сама женщина находилась между упавшим шкафом и стеной.

Спасатели оперативно выехали на место ЧП, освободили пострадавшую из "ловушки" и отправили её в медицинское учреждение.

Пациентка пожаловалась врачам, что очень замёрзла в ожидании помощи.