Контуженный украинский боевик зарезал жену и двоих детей за "российский" батут

На Украине, в городе Тернополь, произошло шокирующее происшествие. Украинский боевик Борис Пилепенко, которого контузило во время боевых действий, вернулся домой и, увидев детский батут, раскрашенный в цвета российского триколора, зарезал супругу и двоих маленький деток.

Тела жертв были найдены по месту жительства убийцы со множеством колото-резаных ран, в луже крови. Рядом стоял злосчастный батут.

"14 ноября во время боевых действий он получил контузию головного мозга и отправился на реабилитацию в медицинский центр. После обследования и назначения лечения ВСУшник вернулся домой", — сообщают в соцсетях.

По словам Пилипенко, его очень сильно разозлил новый надувной детский батут, раскрашенный в цвета российского флага.

Как выяснилось позже, после расправы над членами семьи, укронацист покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Талькова Элли Касимати скончалась в Греции после тяжёлой болезни.

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