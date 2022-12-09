В Рязани произошёл взрыв бытового газа

В Рязани прогремел взрыв бытового газа.

Как проинформировали в ГУ МЧС по Рязанской области, инцидент случился в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Пушкина.

Возгорания при взрыве не произошло, однако здание частично обвалилось.

"По предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый. Загорания нет", — сообщили в ведомстве.

О происшествии рассказал в своём Telegram-канале глава Рязанской области Павел Малков. Он сообщил о двух пострадавших в результате взрыва, которые сейчас находятся под наблюдением медиков.

В местном отделении МЧС добавили, что в доме взорвалась газовая колонка. Проверкой случившегося занимается прокуратура.

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