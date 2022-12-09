Семеновский: сварщикам в ТЦ "Мега Химки" грозит до шести лет лишения свободы

Старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета Игорь Семеновский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал пожар в торговом центре "Мега Химки".

"Следственный комитет РФ возбудил дело по статье 238 УК РФ. Основная версия произошедшего — выполнение работ, которые не соответствуют требованиям безопасности. Так как при происшествии произошла гибель как минимум одного человека, деяние правоохранители квалифицируют по пункту "в" части два данной статьи, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх лет", — сообщил эксперт.

По его словам, виновником является лицо, которое проводило работы с нарушением установленных правил. Также следователи проверят соблюдение норм руководством организации, в которой трудился предполагаемый преступник, отметил специалист.

"Точные причины и обстоятельства происшествия ещё предстоит установить, в том числе по итогам специализированных экспертиз. Маловероятно, но возможно применение статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Если подозреваемый совершил умышленный поджёг, обвиняемый может получить до пяти лет тюрьмы", — заключил собеседник издания.

Ранее в ТАСС со ссылкой на экстренные службы рассказали о причинах пожара в ТЦ "Мега Химки". По информации ведомства, возгорание началось из-за сварочных работ.

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