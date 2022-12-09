В Новосибирске студентка покончила с собой после угроз выселения из общежития

В Новосибирске покончила жизнь самоубийством первокурсница колледжа промышленных технологий. В предсмертной записке она пожаловалась на то, что её выселяют в интернат. Однако слухи об угрозах выселения студентки в учебном заведении опровергли. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Тело 16-летней девушки было обнаружено вечером, 6 декабря, рядом с мостом в Новосибирске. В том, что произошло с первокурсницей, предстоит разобраться следователям.

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