В Новосибирске покончила жизнь самоубийством первокурсница колледжа промышленных технологий. В предсмертной записке она пожаловалась на то, что её выселяют в интернат. Однако слухи об угрозах выселения студентки в учебном заведении опровергли. Об этом пишет издание Сиб.фм.
Тело 16-летней девушки было обнаружено вечером, 6 декабря, рядом с мостом в Новосибирске. В том, что произошло с первокурсницей, предстоит разобраться следователям.
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