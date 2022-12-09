Гамазатову вынесли приговор за подготовку убийства полицейских

Антитеррористическая комиссия города Ставрополь сообщила, что суд приговорил Булата Гамзатова к 15 годам и шести месяцам тюремного заключения.

"В феврале прошлого года Гамзатов вместе с подельниками выехал в Ставрополь. В городе они собирались убивать полицейских", — сказано в сообщении. Но сделать этого они не успели, так как организатора задержали", — пишет newstracker.ru.

Отмечается, что в январе прошлого года осужденный вступил в запрещённую в России группировку ИГ*. После этого он создал свою террористическую организацию.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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