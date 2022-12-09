Сотрудникам психбольницы в Новосибирске суд вынес приговор за мошенничество. Три медицинских работника присваивали себе пенсионные выплаты пациентов.
"Все происходило на протяжении нескольких лет: с 2016 по 2019 год в ГПКПБ №3 в Новосибирске. По данным суда, завотделением больницы Нина Алексеева, старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по соцработе Наталья Патрушева похищали пенсию у пациентов", — сообщает atas.info.
По информации издания, на карты, которые они оформляли совместно с пациентами, приходила пенсия, однако эти деньги они присваивали себе, общая сумма ущерба составила пять миллионов рублей.
"Суд назначил Алексеевой 6,5 лет колонии, Бортко и Патрушевой 4,5 лет условно", — отметили в издании.
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