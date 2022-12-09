В Удмуртии начался суд над Рустамом Мамедовым, который поджёг отдел полиции

Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело в отношении Рустама Мамедова, который обвиняется в поджоге отдела полиции и нападении на патрульных, передаёт udm-info.ru.

По информации издания, 25-летнего мужчину собираются судить сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Отмечается, что он повредил здание полиции, а также ранил ножом двух правоохранителей.

Как пояснили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии, Мамедов совершил нападение в сентябре 2022 года.

В тёмное время суток он пришёл к полицейскому отделу и кинул в сторону здания бутылки с зажигательной смесью.

При задержании мужчина набросился с ножом на оперативников. Им пришлось применить табельное оружие по отношению к правонарушителю. После ранения Мамедова поместили в медучреждение, однако он быстро восстановился.