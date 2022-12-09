Обстрелявший полицейских в Новошахтинске, заявил, что принял их за украинцев

Мужчина, которого задержали в Новошахтинске Ростовской области по подозрению в обстреле полицейских, объяснил свои действия. Он заявил, что не знал о пересечении границы.

По его версии, он отстал от группы, а стрелять в полицейских начал потому, что принял их за украинских военных. Одеты они были не по форме и не предъявили документы, заметил задержанный Павел Николин.

Напомним, мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемёта по полицейским в Новошахтинске 6 декабря и скрылся. Задержать его удалось на следующий день.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

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