Пять новосибирских оперативников были задержаны ФСБ

Сотрудники ФСБ в ночь с 7 на 8 декабря задержали пятерых оперативников Новосибирска, в отношении них уже проводятся следственные действия. Об этом пишет издание atas.info со ссылкой на источники.

Сообщается, что полицейские под видом борьбы с контрафактной продукцией вымогали деньги у крупной торговой компании.

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