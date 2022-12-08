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Пять новосибирских оперативников были задержаны ФСБ

Происшествия

Сотрудники ФСБ в ночь с 7 на 8 декабря задержали пятерых оперативников Новосибирска, в отношении них уже проводятся следственные действия. Об этом пишет издание atas.info со ссылкой на источники.

Сообщается, что полицейские под видом борьбы с контрафактной продукцией вымогали деньги у крупной торговой компании.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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