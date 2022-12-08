В Тюменской области судят экс-полицейского, который приковал женщину к ограде

В Тюменской области начался суд над полицейским, который приковал женщину наручниками к могильной ограде, чтобы выбить из неё признательные показания. Она не призналась, но обратилась в прокуратуру и к журналистам. Об этом пишет издание nashgorod.ru.

В итоге в отношении бывшего старшего оперуполномоченного сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и специальных средств. Первое заседание суда состоялось сегодня.

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