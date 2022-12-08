Во Владивостоке завели дело на водителя маршрутки за оскорбление пенсионерки

Прокуратуру Первомайского района Владивостока заинтересовал случай с водителем маршрутного автобуса "13к", который оскорбил не только пассажиров в салоне, но и пенсионерку за замечание не разговаривать за рулём по телефону.

"Водитель получил замечание от пассажиров за то, что он разговаривал по телефону за рулём. На что тот продемонстрировал пассажирам, в том числе и пенсионерке, своё глубокое знание нецензурной лексики", — vostokmedia.com.

Прокурор выдал постановление возбудить дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

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