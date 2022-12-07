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Группа полицейских Украины подорвалась на мине в Херсонской области

Происшествия

Погибла группа полицейских Нацполиции Черкасской области во главе с её начальником. Telegram-канал "Русская Весна" информирует, что стражи порядка подорвались на минах. Сведения подтверждает глава ГУН Украины Игорь Клименко. Место происшествия — Херсонская область.

Среди погибших начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Также сообщается о четырёх тяжело раненых полицейских. На данный момент медицинские специалисты борются за их спасение.

Куратченко был руководителем отряда полиции Черкасской области.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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