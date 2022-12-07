В Новосибирске убившие пенсионерку студенты получили год исправительных работ

Суд в Новосибирске приговорил студентов, которые убили пенсионерку, к одному году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства.

По информации atas.info, правоохранители заявили, что Роман Белозёров и Камила Сарсекеева в марте выбросили из окна комнаты на седьмом этаже мебель. Кресло упало на женщину, из-за чего она погибла, сообщили в СМИ.

Как отметила помощница прокурора Анастасия Пронина, молодой человек признал вину, в то время как предполагаемая преступница указала на свою непричастность.

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Пенсионерку убило креслом, выброшенным из окна многоэтажки в Новосибирске