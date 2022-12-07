Рогов: на замглавы администрации Мелитополя Волыка совершили покушение

Во вторник, 6 декабря, на замглавы администрации Мелитополя Николая Волыка совершили покушение, сообщают власти Запорожской области.

По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, неизвестные разместили рядом с домом чиновника самодельное взрывное устройство. Он отметил в интервью ТАСС, что жертв и пострадавших в ходе ЧП удалось избежать.

"Волык практически не пострадал, только верхняя одежда — прилетели осколки", — указал Рогов.

Он также добавил, что эксперты обнаружили во взрывном устройстве поражающие элементы. В доме, где проживает чиновник, выбило окна.

Сотрудники экстренных служб оценили мощность взрывчатки в 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Как пояснил Рогов, её привели в действие дистанционным способом примерно в 50 метрах от дома замруководителя администрации Мелитополя. Он подчеркнул: оперативники устанавливают личности организаторов нападения.