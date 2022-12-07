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В Ростовской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

Происшествия

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что силовики задержали неизвестного, который стрелял по правоохранителям.

Как отметил чиновник, обвиняемый находился в заброшенном здании под Новошахтинском.

"Проводятся следственные действия", — добавил руководитель региона.

Известно, что правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее политик описал самочувствие полицейского, которого ранил злоумышленник. По данным Голубева на вторник, шестое декабря, медики характеризуют состояние пациента как средней степени тяжести.

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В Новошахтинске неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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