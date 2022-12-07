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В ДНР при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек

Происшествия

На территории Шахтёрского района ДНР произошла авария с участием грузовика, в котором находились военные.

В ДНР при столкновении грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб, ДТП зарегистрировали на дороге Шахтёрск — Торез. Отмечается, что в результате столкновения грузовой машины и микроавтобуса пострадали трое военнослужащих. Все они переданы медработникам.

"Погибли 16 человек", — подчеркнул источник.

По его словам, в списке погибших также указан мужчина, который управлял грузовиком. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб. Запущена дополнительная проверка для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Как пояснил собеседник агентства, пострадавшие при столкновении находятся в тяжёлом состоянии. Он добавил, что их разместили в реанимационном отделении больницы.

Власти Донецкой Народной Республики пока не комментировали информацию об этом дорожно-транспортном происшествии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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