Все полицейские Новошахтинска ищут преступника, ранившего их коллегу

Все полицейские Новошахтинска сейчас заняты розыском мужчины, который стрелял по патрульным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Задействован весь личный состав полиции Новошахтинска", — сообщили в ведомстве.

Власти Новошахтинска призвали жителей города укрыться в безопасных местах, и не показываться на улицах, пока злоумышленник не будет пойман.

Ранее мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один из силовиков получил ранение.

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