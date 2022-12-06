Поножовщина в школе Нижневартовска произошла из-за буллинга

Сегодня утром, 6 декабря, восьмиклассник из Нижневартовска принёс с собой в школу нож и ранил сверстника во время драки в гардеробе. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Зачинщик поножовщины также попал в больницу с резаной раной предплечья.

Нападавшего школьника на протяжении длительного времени травили одноклассники, поэтому не исключено, что он взял с собой нож, чтобы отомстить на очередные оскорбления. Местные жители также считают, что подростка довели до такого состояние, а учителя просто закрывали глаза на ежедневные унижения, сообщает muksun.fm.

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