Во взрыве газа в пятиэтажке под Астраханью жители обвинили соседа-наркомана

В пятиэтажке города Камызяк Астраханской области произошёл взрыв бытового газа. Жительница дома Майя сообщила, что мужчина, в чьей квартире произошла утечка, страдает алкогольной зависимостью, пишет "Газета.Ru".

"Наш дом напротив. Сам момент взрыва не видели, но сразу как он произошел, наш дом пошатнуло, мы вскочили и увидели всё. Лично не знаю, кто там жил, но из-за него наша машина сильно пострадала. Знаю только, что там жил пьяница. Как сказали, газ был включён, он им отапливался и, скорее всего, зажёг спички или зажигалку", — сообщила очевидица.

Другой житель Камызяка проинформировал, что его родственники тоже проживали в доме, где произошло ЧП. Они также не один раз жаловались на данного мужчину. Известно, что виновный 77-го года рождения. Он имеет пристрастие к наркотикам, за что был осуждён.

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