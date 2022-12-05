Мэр Петрозаводска: подросток из Карелии устроил погром после компьютерной игры

Подросток из Карелии после компьютерной игры начал агрессивно себя вести и устраивать беспорядок в квартире.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на мэра Петрозаводска Владимира Любарского, родителям несовершеннолетнего пришлось обратиться за помощью к полицейским. Только после этого ребёнок успокоился.

Как пояснил глава города, сотрудники оперативных служб выясняют подробности инцидента.

Он также добавил, что работники образовательных учреждений Петрозаводска стараются принимать меры профилактики во избежание игровой зависимости у школьников. По его словам, родители подростков должны проводить больше времени с несовершеннолетними, чтобы они не проявляли агрессию из-за гаджетов.

Ранее специалист Минздрава Московской области Антон Масякин заявил, что на формирование зависимости ребёнка от компьютера влияют условия жизни, воспитание и наследственность. Врач призвал взрослых подавать правильный пример своим детям.